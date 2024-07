Kontri świętuje 18 lat sukcesów w e-commerce

Kontri sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma w branży e-commerce, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji produktów modowych oraz zabawek dla dzieci. Prowadzi detaliczne i hurtowe sklepy online, a także sklepy stacjonarne z bielizną. Firma działa również na ponad 60 platformach sprzedażowych w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. W Polsce sklep internetowy Kontri.pl cieszy się ogromną popularnością, plasując się w czołówce najchętniej wybieranych miejsc do zakupu bielizny damskiej. W 2023 roku sklep zajął drugie miejsce w Rankingu Sklepów Internetowych Opineo, w kategorii odzież i obuwie.

Działalność firmy rozpoczęła w 2006 roku od zorganizowania internetowej wyprzedaży końcówek kolekcji bielizny. Zainteresowanie klientów okazało się tak duże, że w krótkim czasie firma zdecydowała się na zwiększenie oferowanego asortymentu oraz przeniesienie siedziby do większego budynku. Od tego momentu Kontri konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku.

Od 2016 roku Kontri rozwija markę bielizny i odzieży Vivisence, którą dystrybuuje we własnych kanałach sprzedaży w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. W ciągu 8 lat zostało wyprodukowanych ponad 1 milion sztuk produktów pod tą marką.

Vivisence to jeden z naszych największych sukcesów. Marka zyskała ogromne uznanie wśród klientek w całej Europie. Nasze projekty tworzone są przez wykwalifikowany zespół projektantów oraz technologów bielizny i odzieży. Dzięki nowoczesnej szwalni oraz doświadczonym gorseciarkom tworzymy m.in. bieliznę łączącą styl, wygodę i najwyższej jakości materiały - mówi Sylwia Maksymiuk, dyrektor zarządzająca marką Vivisence w Kontri Sp. z o.o.

W 2017 roku firma przeniosła swoją siedzibę do nowoczesnego Centrum Dystrybucyjnego Kontri, zlokalizowanego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Obecnie na powierzchni ponad 10 000 m2 mieści się szwalnia, linie produkcyjne, magazyn oraz pomieszczenia biurowe. Nad sprawną pracą czuwa nowoczesny system klasy WMS (Warehouse Management Software) oraz wykwalifikowany zespół pracowników, który na koniec 2023 roku liczył ponad 190 osób.

Ambitne plany firmy pozwoliły wprowadzić do oferty nowe linie produktów – zabawki dla dzieci pod markami Kiddymoon i Selonis oraz artykuły dla zwierząt marki Petsona. W ciągu 6 lat Kontri wyprodukowało i wprowadziło do sprzedaży ponad 2 miliony zabawek oraz ponad 300 milionów kulek, co zapewniło pozycję europejskiego lidera w tych segmentach.

W ciągu tych 18 lat przeszliśmy niesamowitą drogę, od małego zespołu do dynamicznego przedsiębiorstwa o wielobranżowej działalności. Nasz sukces zawdzięczamy nie tylko ciężkiej pracy i zaangażowaniu całego zespołu, ale także naszym klientom, którzy zaufali nam od samego początku. Z każdym rokiem stawiamy na nowe pomysły, innowacje i rozwój, aby móc oferować produkty najwyższej jakości i doskonałą obsługę" – powiedział Marek Ciulkin, dyrektor zarządzający Kontri sp. z o.o.

