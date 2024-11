Kampania Dzień Slipek: polska odpowiedź na Movember

Każdego roku wielu mężczyzn zaniedbuje regularne badania. Szczególnie młodsze pokolenia wstydzą się wizyt u lekarza lub ignorują objawy. Wczesna diagnoza może uratować życie, dlatego kontrola nad tym, co dzieje się pod ubraniem, jest kluczowa.



Slipy, choć dziś często uznawane za niemodne, w akcji Dzień Slipek zyskują nowe, symboliczne znaczenie. Kojarzone z męskością, pewnością siebie i kontrolą, przypominają o konieczności dbania o to, co “w środku” – dosłownie i w przenośni.



Dzień Slipek, obchodzony 15 listopada, to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim ważna inicjatywa promująca zdrowie mężczyzn. Jest pretekstem do przełamania tabu i do rozpoczęcia rozmów na trudne tematy związane z nowotworami jąder i prostaty. Przypomina, że regularne badania dotyczą mężczyzn w każdym wieku i są kluczem do zachowania dobrego zdrowia.



Akcja stawia na humor i dystans do siebie, zachęcając mężczyzn do zakładania slipów i dzielenia się zdjęciami m.in. w social mediach, w ramach wyzwania #DzienSlipek. Celem ma być pokazanie, że prawdziwy mężczyzna nie boi się wyzwań, zarówno związanych z modą jak i ze zdrowiem mężczyzn.



Pomysłodawcą akcji Dzień Slipek jest Kontri.pl