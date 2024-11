Kiddymoon świętuje 6 urodziny i ogłasza konkurs dla placówek edukacyjnych

Marka, zgodnie ze swoją misją, od lat stara się tworzyć bezpieczne i wspierające rozwój zabawki, które przynoszą dzieciom radość i inspirują do kreatywnej zabawy – zarówno w domu, jak i w instytucjach edukacyjnych. Od lat aktywnie wspiera najmłodszych, przekazując swoje produkty i organizując akcje pomocowe dla dzieci przebywających w szpitalach oraz placówek edukacyjno-wychowawczych.

Z okazji 6 u urodzin marki Kiddymoon chcemy podzielić się naszą pasją i zaprosić placówki edukacyjne do wspólnego budowania kreatywnych przestrzeni dla dzieci. W poprzedniej edycji konkursu, udział wzięło prawie 250 placówek, na które oddano ponad 300 tysięcy głosów. Te imponujące wyniki pokazały, jak duże zaangażowanie wzbudza idea tworzenia przyjaznych i rozwijających kącików zabaw dla dzieci – mówi Dawid Kuczewski, manager ds. sprzedaży i marketingu w Kontri.





Zgłoszenia przyjmowane są od 4 listopada 2024 roku, na stronie konkursowej pod adresem kiddymoon.pl/konkurs, gdzie należy wypełnić krótki formularz. Głosowanie rozpoczyna się 25 listopada i potrwa do 13 grudnia 2024 roku. Codziennie każda osoba może oddać jeden głos na wybraną placówkę. 10 placówek z największa liczbą głosów zdobywa cenne nagrody marki Kiddymoon i Selonis, takie jak baseny z kulkami, piankowe place zabaw, namioty tipi, deski balansujące oraz książki wydawnictwa Tatarak.

Chcemy aby konkurs był czymś więcej niż rywalizacją o nagrody. Każda placówka, biorąca w nim udział, mobilizuje swoją lokalną wspólnotę do rywalizacji o jak największą liczbę głosów, wzmacniając przy tym więzi między dziećmi, rodzicami i nauczycielami. To wyjątkowa inicjatywa, która promuje wartości kolektywnego działania i zaangażowania w na rzecz społeczności lokalnej – dodaje Dawid Kuczewski.



Kiddymoon to polska marka należąca do Kontri sp. z o.o. Znana jest z wysokiej jakości zabawek dla dzieci, które inspirują rodziców do tworzenia bezpiecznych przestrzeni do zabawy. W ofercie znajdują się m.in. baseny z kulkami, piankowe place zabaw oraz plastikowe kulki, w szerokiej gamie kolorów i wzorów. Zabawki łączą w sobie bezpieczeństwo, jakość i estetykę, dzięki czemu zdobyły dużą popularność na rynkach całej Europy Zachodniej.