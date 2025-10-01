Nieoczywiste miejsca, ważne rozmowy – nowa akcja społeczna dla kobiet na Różowy Październik

Październik to miesiąc świadomości raka piersi, w którym szczególnie przypominamy o zdrowiu kobiet. W Polsce co roku diagnozuje się około 20 000 nowych przypadków raka piersi, a na badania mammograficzne zgłasza się jedynie ok. 31% uprawnionych. Dlatego profilaktyka staje się kluczowym działaniem. W tym kontekście powstała akcja Dobra Wróżka radzi – profilaktyka to najlepsza stylizacja, której celem jest zwiększanie świadomości, zachęcanie do samobadania i regularnych badań kontrolnych.



Salony urody to miejsca, w których kobiety czują się swobodnie, mają czas dla siebie i naturalnie rozmawiają o codziennych sprawach. Fryzjerki, kosmetyczki i makijażystki – niczym Dobre Wróżki – towarzyszą swoim klientkom w ważnych chwilach, budując relacje oparte na zaufaniu i bliskości. Dzięki temu mogą w subtelny sposób przypominać o tym, co najważniejsze – zdrowiu i profilaktyce. Temat badań pojawia się w atmosferze życzliwości i zrozumienia, przy okazji zabiegów, które kobiety traktują jako chwilę tylko dla siebie.







Salony urody uczestniczące w kampanii pokazują, że dbają o kobiety całościowo – zarówno o urodę, jak i o zdrowie. Dzięki temu wyróżniają się na tle konkurencji, budują silniejszą więź z klientkami i zyskują dodatkową promocję. Każdy salon biorący w niej udział otrzymuje pakiet materiałów – scenariusz rozmowy, naklejki, ulotki, certyfikat, a dodatkowo zostaje oznaczony na mapie akcji.

Akcję organizuje sklep internetowy Kontri.pl, który od lat wspiera kobiety w wyborze bielizny i dbałości o zdrowie.



Akcję organizuje sklep internetowy Kontri.pl, który od lat wspiera kobiety w wyborze bielizny i dbałości o zdrowie.