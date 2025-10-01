Nieoczywiste miejsca, ważne rozmowy – nowa akcja społeczna dla kobiet na Różowy Październik
Rusza ogólnopolska akcja społeczna „Dobra Wróżka radzi – profilaktyka to najlepsza stylizacja”, przygotowana w ramach Różowego Października. Dobrymi Wróżkami tej kampanii są fryzjerki, kosmetyczki i makijażystki, które w codziennych rozmowach subtelnie przypominają klientkom o badaniach profilaktycznych. Temat zdrowia pojawia się w salonach urody – nieoczywistych miejscach, gdzie kobiety, w otoczeniu zaufanych osób, czując się swobodnie i bez pośpiechu, otwierają się także na intymne rozmowy.
2025-10-01, 09:31

Październik to miesiąc świadomości raka piersi, w którym szczególnie przypominamy o zdrowiu kobiet. W Polsce co roku diagnozuje się około 20 000 nowych przypadków raka piersi, a na badania mammograficzne zgłasza się jedynie ok. 31% uprawnionych. Dlatego profilaktyka staje się kluczowym działaniem. W tym kontekście powstała akcja Dobra Wróżka radzi – profilaktyka to najlepsza stylizacja, której celem jest zwiększanie świadomości, zachęcanie do samobadania i regularnych badań kontrolnych.

Salony urody to miejsca, w których kobiety czują się swobodnie, mają czas dla siebie i naturalnie rozmawiają o codziennych sprawach. Fryzjerki, kosmetyczki i makijażystki – niczym Dobre Wróżki – towarzyszą swoim klientkom w ważnych chwilach, budując relacje oparte na zaufaniu i bliskości. Dzięki temu mogą w subtelny sposób przypominać o tym, co najważniejsze – zdrowiu i profilaktyce. Temat badań pojawia się w atmosferze życzliwości i zrozumienia, przy okazji zabiegów, które kobiety traktują jako chwilę tylko dla siebie. 



Salony urody uczestniczące w kampanii pokazują, że dbają o kobiety całościowo – zarówno o urodę, jak i o zdrowie. Dzięki temu wyróżniają się na tle konkurencji, budują silniejszą więź z klientkami i zyskują dodatkową promocję. Każdy salon biorący w niej udział otrzymuje pakiet materiałów – scenariusz rozmowy, naklejki, ulotki, certyfikat, a dodatkowo zostaje oznaczony na mapie akcji.
Akcję organizuje sklep internetowy Kontri.pl, który od lat wspiera kobiety w wyborze bielizny i dbałości o zdrowie.

Akcję organizuje sklep internetowy Kontri.pl, który od lat wspiera kobiety w wyborze bielizny i dbałości o zdrowie. 

KONTAKT / AUTOR
Dawid Kuczewski
Kontri Sp. z o.o.
ZAŁĄCZNIKI
dobra-wrozka-logo.jpg dobra-wrozka-naklejka.png dobra-wrozka-1.jpg dobra-wrozka-2.jpg dobra-wrozka-3.jpg dobra-wrozka-4.jpg nieoczywiste-miejsca-wazne-rozmowy-nowa-akcja-spoleczna-dla-kobiet.pdf
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kontri Sp. z o.o.
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.